В Архызе потушили вспыхнувший вчера вечером пожар

У поселка Архыз в Карачаево-Черкесии потушили пригодный пожар низового пожара, вспыхнувший вечером 31 октября. Об этом сообщили в МЧС России по республике.

"Сообщение о возгорании в горной местности на территории Зеленчукского района поступило накануне в 22:50. Очаг лесного пожара находился в 2 км от поселка Архыз.

В ведомстве отметили, что пожар не угрожал населенному пункту из-за протекающего рядом ручья.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали пожар площадью 0,5 га, передает "Интерфакс-ЮГ".