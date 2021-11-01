Начата проверка по факту загрязнения Аварского Койсу

Прокуратура Дагестана объявила о начале проверки информации об обнаружении медицинских отходов в Аварском Койсу, сообщает пресс-служба надзорного органа.

"К нам поступила информация об обнаружении медицинских отходов, в том числе использованных шприцев, в реке Аварское Койсу в Гергебильском районе Дагестана. По данному факту прокуратурой Дагестана проводится проверка, по результатам которой, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", – сказано в сообщении.

Напомним, что в соцсетях распространились видеоматериалы, на которых показаны, как в реке Аварское Койсу, помимо прочего мусора, плавает большое количество использованных медицинских отходов.