Смог ли саммит G20 помирить Байдена с Эрдоганом, а Джонсона с Макроном?

В минувшие выходные в Риме прошел первый с начала пандемии очный саммит G20. "Большая двадцатка" – совещание 20 самых сильных в экономическом плане стран. В нее входят ведущие государства Америки (CША, Мексика, Канада, Бразилия, Аргентина), Европы (Франция, Британия, Италия и ФРГ), лидеры Ближнего Востока (Турция и Саудовская Аравия), Азии (Южная Корея, Китай, Индия, Япония и Индонезия) и Африки (ЮАР), а также Россия и Австралия.

Цель этого элитного клуба – решать глобальные вопросы, касающиеся всего человечества, и прежде всего экономические. В центре внимания саммита в Риме оказалась экология. Все сильнейшие страны согласны с тем, что нужно снижать выбросы углекислого газа, поэтому в итоговой декларации G20 закреплена цель не допустить повышения средней температуры в 21 веке больше двух, а в идеале 1,5 градусов по Цельсию. Декларацию страны подписали, но нет никакой гарантии, что все будут добросовестно выполнять задачу защиты климата. Например, Китай, Индия и Саудовская Аравия так и не обнародовали свои экологические цели к сегодняшнему климатическому саммиту ООН в Глазго. Из обещанных $100 млрд на защиту климата богатые страны выделили лишь $80 млрд – притом что с 2009 по 2019 год средняя температура в мире выросла настолько, что десятилетие стало самым жарким с начала ведения статистики.

Конечно, в России достаточно скептично относятся к вопросам климата. Ряд экспертов заявляют, что повышение температуры Земли не связано с антропогенным фактором. Но, учитывая, что российские представители участвуют в подобных саммитах и РФ подписала Парижское соглашение по климату, наверное, в руководстве страны понимают, что к чему, и склоняются к тому, что пускать все на самотек опасно, так как может привести к катастрофе.

Хотя баннером последнего саммита G20 являлась климатическая тема, подобные конференции часто используются политиками для решения не общемировых задач, а своих частных. Это и понятно, ведь когда еще можно за один день поговорить лично с руководителями двадцати стран. Такую возможность решили использовать все, кто приехал в Рим, где не было только Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Они участвовали в G20 онлайн.

Американский президент Джозеф Байден, который передвигался по Риму с кортежем из почти 90 машин, провел две важные встречи – с Ангелой Меркель и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Подробности переговоров остались за кулисами, хотя известно, что с Меркель Байден обсуждал газовую тему. Как вы помните, летом в Вашингтоне Меркель и Байден подписали особую декларацию, по которой США не блокируют "Северный поток-2", а Германия обещает сохранить транзит российского газа через Украину. С тех пор Меркель съездила в Москву, но четких обещаний от Путина по транзиту она не добилась, чем расстроила Владимира Зеленского.

А потом в Европе начался энергетический кризис. Цены на газ выросли в два, а то и в три раза – целый ряд стран остались без топлива и электричества. В такой ситуации у Байдена руки связаны. Он уже не может требовать от Меркель угрожать России санкциями в случае отказа от украинского транзита. И на удивление русофобам, которые то винят Россию в том, что она наводнила Европу газом, то недовольны слабыми поставками, Меркель сказала, что для снижения CO2 и защиты климата газ будет играть важную роль. А это прямой реверанс в сторону Путина.

Что касается турецкого президента, то здесь тем для обсуждения много – Ливия, Афганистан, Карабах, С-400 и так далее. Никаких договоренностей с Эрдоганом Байден не достиг. Америка все еще разгневана покупкой российских ПВО и не хочет возвращать Анкару в разработку истребителей F-35, но так как две страны входят в НАТО, общаться их руководителям нужно. Кому больше – сказать трудно. Байдену требуется плечо Турции, чтобы иметь какое-то влияние на Южный Кавказ, так как турки там усиливаются, и на Афганистан, потому что оттуда американцы ушли, а турки остались.

В Сирии тоже надо контактировать, так как Эрдоган угрожает новой операцией против курдских союзников США. Для самого турецкого лидера общение с западными лидерами тоже очень важно, особенно в ситуации, когда Анкара нуждается в западных деньгах из-за падающей лиры и коронавируса. Но не только поэтому. В Сирии союзник России Башар Асад тоже грозит перейти в атаку, в Идлибе. Поэтому плечо США тут Эрдогану не помешало бы.

Наиболее интригующими стали встречи французского президента. Эмманюэль Макрон сошелся лицом к лицу со своим старым недругом Эрдоганом и новым соперником Борисом Джонсоном. С Турцией у Франции уже, можно сказать, застарелый конфликт. Две страны не могут поделить Ливию, ругаются из-за Карабаха, Греции и добычи газа в Средиземном море, а также не переваривают друг друга из-за высказываний Макрона о мусульманах и НАТО. Но, несмотря на это, Макрон и Эрдоган встретились на полях G20. Эрдогану встреча нужна по экономическим причинам, Макрону – чтобы укрепить себя в противостоянии с Великобританией.

Как вы помните, недавно Великобритания уговорила Австралию отказаться от покупки французских подлодок в обмен на создание антикитайского блока AUKUS. Франция потеряла $100 млрд, а отношения двух стран НАТО дошли до дипломатической войны. На этом их конфликт не прекратился, недавно французы заблокировали английским рыболовам доступ в свои воды, из-за чего Британия вызвала посла Франции. Поэтому в Риме у Джонсона с Макроном была крайне неудобная встреча. И, похоже, она так и не нормализовала их отношения. Макрон заявил Джонсону в лицо, что поведение Великобритании в ситуации с договором AUKUS не было поведением союзника.

Что касается президента России, то в его выступлении можно выделить два главных момента. Путин призвал страны G20 взаимно признать вакцины, чтобы остановить массовую гибель людей от коронавируса. И второе – он сказал Западу, что спасение экономик за счет увеличения госдолга и дефицита бюджета – дорога в никуда. "Сохранение (бюджетных дефицитов) создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе, из-за чего не только растут риски снижения деловой активности, но и закрепляется и усугубляется неравенство, о котором тоже говорили", - сказал Путин. Поступая так, западные страны ставят под риск не только себя, но и всю мировую экономику.