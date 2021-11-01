Имам мечети Алматы рассказал, как мусульмане относятся к вакцинации

Все традиционные религии поддерживают стремление к сохранению здоровья. Об этом сообщил наиб-имам Центральной мечети Алматы Ержан Есим.

Он отметил, что духовенство следит за эпидемиологической обстановкой в городе, а также призвал защитить свои семьи от COVID-19.

"Нужно помнить, что религия обязывает каждого должным образом заботиться о жизни и здоровье и искать способы предотвращения болезней. Вакцины применяют в ряде мусульманских стран, поэтому не стоит тратить время и рассматривать вакцины с халяльной и не халяльной стороны. Пришло время спасать жизни людей. Противники же вакцинации не имеют отношения к медицине", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Есим напомнил, что участникам большого и малого паломничества к святым местам в Мекке и Медине необходимо пройти курс вакцинации от COVID-19. Решение властей Саудовской Аравии было поддержано верующими во всем мире.

Имам подчеркнул, что казахстанский препарат QazVac получил сертификат соответствия общим требованиям халал. По его словам, переживать по поводу халяльности вакцин нет необходимости.

"В исламе многократно заявляют о ценности человеческой жизни и необходимости ее сохранения как великого дара – Аманата Всевышнего, поэтому в Коране всячески призывают к лечению и исцелению", - добавил Есим, заявив, что большинство представителей религиозных объединений привились, чтобы обезопасить себя и близких.