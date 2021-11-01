В Роспотребнадзоре рассказали, какой процент людей повторно болеет коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", что коронавирусом COVID-19 повторно заболевают не более четверти процента россиян.

"У нас заболевает не более четверти процента от числа уже переболевших. Это очень невысокий процент", - цитирует ее РИА Новости.

Попова также отметила, что у небольшого процента людей есть серьезные нарушения системы иммунитета, и это делает их более уязвимыми. По ее словам, в этом случае повторное заболевание COVID-19 действительно может быть, но обычно она протекает не очень тяжело.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в России диагностировали у 8 554 192 человек. Справились с болезнью 7 381 726 жителей страны, умерли - 239 693.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 246 млн, из них более 4,9 млн человек скончались.