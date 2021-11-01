Попова: в России не планируется "супер-запретов" из-за коронавируса

Необходимо соблюдать уже действующие ограничения, связанные с коронавирусом, о "супер-запретах" речи нет, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"От перегибов [при принятии ограничительных мер] никто не застрахован, но когда я это говорила, как раз мы разрабатывали комплекс мер, которые сегодня и реализуются. Вот последние две недели как раз этот комплекс мер и реализуется <...> Собственно, о них я и говорила, но вовсе не о каких-то супер-запретах и об ограничениях. Вот сегодня главное, чтобы мы соблюдали то, что требуется", - заявила Попова.

Она отметила, что россияне стали ответственнее относиться к соблюдению масочного режима. "Значительно увеличилось количество людей, которые ходят в масках и ездят в транспорте в масках, в целом по стране и во всех субъектах", - указала глава Роспотребнадзора.