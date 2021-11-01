Украина подсказала Байдену, как "поставить Россию на место"

Введение санкций в отношении оператора "Северного потока — 2" является единственном способом, чтобы обезопасить Украину от "газовых манипуляций" со стороны России в политических целях, заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, комментируя заявление Джо Байдена, на встрече с Ангелой Меркель.

Ранее президент США отметил, что необходимо гарантировать то, чтобы Москва не смогла Москва не сможет "манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях".

"Говорили и продолжаем говорить США, что лучший вариант с их стороны в сложившейся ситуации — ввести санкции против оператора "Северного потока — 2" до тех пор, пока Россия не перестанет это делать", — написал глава "Нафтогаза" в Facebook.

По словам Витренко, безопасность энергетики Европы наступит с падением якобы "де-факто монополии" "Газпрома" на экспорт газа по трубопроводам. Для этого он предложил перенести точки передачи газа европейским компаниям на границу России и Украины, а также разблокировать экспорт газа из Центральной Азии.