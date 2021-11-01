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Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в октябре

Публикуем самые яркие снимки месяца

Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Юбилейный концерт, посвященный столетию Азербайджанской Государственной консерватории им.Узеира Гаджибекова в Большом зале Московской консерватории
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Видеоинсталляция "Бесконечность" на вечере памяти Таира Салахова в Павильоне Азербайджан на ВДНХ
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Вечер азербайджанского мугама "Шушинских гор вершины окутаны туманом" в Московской консерватории им.П.И.Чайковского в Москве.
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Открытие аудитории и памятника Фарману Салманову в Российском государственном геологоразведочном университете имени Орджоникидзе в Москве.
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Вручении премии "Восток-Запад. Золотая арка" в кинотеатре "Художественный" в Москве.
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Открытие выставки "Кубачи – Зирехгеран. Исторический портрет древнего города" в Музее Востока в Москве.
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Концерт после подписания меморандума о сотрудничестве между руководителями Российского национального музея музыки и Международного центра мугама.
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Открытие выставки скульптур и графики Фазиля Наджафова в Музее Востока в Москве.
Лучшие фотографии &quot;Вестника Кавказа&quot; в октябре
Отдыхающие в Главном ботанический сад им.Н.В.Цицина РАН в Москве.

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