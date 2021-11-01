Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в октябре

Юбилейный концерт, посвященный столетию Азербайджанской Государственной консерватории им.Узеира Гаджибекова в Большом зале Московской консерватории

Видеоинсталляция "Бесконечность" на вечере памяти Таира Салахова в Павильоне Азербайджан на ВДНХ

Вечер азербайджанского мугама "Шушинских гор вершины окутаны туманом" в Московской консерватории им.П.И.Чайковского в Москве.

Открытие аудитории и памятника Фарману Салманову в Российском государственном геологоразведочном университете имени Орджоникидзе в Москве.

Вручении премии "Восток-Запад. Золотая арка" в кинотеатре "Художественный" в Москве.

Открытие выставки "Кубачи – Зирехгеран. Исторический портрет древнего города" в Музее Востока в Москве.

Концерт после подписания меморандума о сотрудничестве между руководителями Российского национального музея музыки и Международного центра мугама.

Открытие выставки скульптур и графики Фазиля Наджафова в Музее Востока в Москве.