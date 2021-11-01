Лучшие фотографии "Вестника Кавказа" в октябре
Публикуем самые яркие снимки месяца
Юбилейный концерт, посвященный столетию Азербайджанской Государственной консерватории им.Узеира Гаджибекова в Большом зале Московской консерватории
Вечер азербайджанского мугама "Шушинских гор вершины окутаны туманом" в Московской консерватории им.П.И.Чайковского в Москве.
Открытие аудитории и памятника Фарману Салманову в Российском государственном геологоразведочном университете имени Орджоникидзе в Москве.
Открытие выставки "Кубачи – Зирехгеран. Исторический портрет древнего города" в Музее Востока в Москве.
Концерт после подписания меморандума о сотрудничестве между руководителями Российского национального музея музыки и Международного центра мугама.