Коронавирусом заболевают до 5% полностью вакцинированных россиян

Доля тех, кто заболел коронавирусом после полного курса вакцинации составляет 2-5%, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

"В Российской Федерации [доля] заболевающих после полностью завершенной вакцинации [составляет] от 2% до 5%, не больше", - сообщила Попова.

Она подчеркнула, что для вакцины "это очень хороший показатель".

При этом вакцинированные заболевшие практически не попадают в больницы с тяжелым течением заболевания. "Вакцина защищает от тяжелого течения и печального исхода, это надо понимать, это надо знать", - напомнила Попова, призвав россиян активнее прививаться.