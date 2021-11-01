Иран не будет производить ядерное оружие

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде ответил на заявление США и европейской тройки на полях саммита G20 в Риме, отметив, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия.

Ранее лидеры США, Великобритании, Франции и Германии обсудили способы побудить Иран вернуться к переговорам по СВПД, а также предотвратить появление ядерного оружия у республики.

"Иран неоднократно делал заявления, что согласно указу Верховного лидера, не будет стремиться к созданию ядерного оружия и, кроме того, это такому виду оружия нет места в оборонной доктрине Исламской Республики", - приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Хатибзаде подчеркнул, что переживания США и европейских стран по поводу появления у Ирана ядерного оружия – не более чем пропаганда.

"Нынешняя ситуация является результатом безответственности и несоблюдения обязательств, взятых на себя правительствами, сделавшими это заявление, нарушение резолюции 2231 СБ ООН властями США, а также бездействие европейских сторон в выполнении своих обязательств, именно все это привело к нынешней ситуации", - напомнил он.