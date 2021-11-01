В Грузии считают, что прививка от гриппа защитит и от коронавируса

Вакцинация против гриппа может защитить человека от коронавируса, заявил глава национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе

Он призвал жителей Грузии прививаться от гриппа, по его словам вакцинация даст косвенную защиту и от COVID-19. Особенно важно сделать прививку тем, кто входит в группу риска.

С ноября в Грузии начнутся сезонные инфицирования гриппом, также будет расти заболеваемость коронавирусом. Специалист не исключил вероятности одновременного инфицирования и гриппом, и ковидом. У таких пациентов будет повышен риск осложнений, госпитализации и тяжелого течения болезни.

"Этот период может начаться с первой половины ноября, поскольку ноябрь-март – время активизации респираторных вирусов. Вакцинация против гриппа необходима, особенно для групп риска. Вакцина против гриппа косвенно защищает и от инфицирования коронавирусом", – рассказал Чхаидзе.