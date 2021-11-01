Обнародован итоговый состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал итоговый список игроков на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Голкиперы: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Никита Хайкин ("Буде-Глимт" Норвегия), Илья Лантратов ("Химки");

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – "Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба –"Локомотив"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба – "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта" Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – "Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – "Спартак"), Данил Глебов ("Ростов").

Форварды: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев ("Крылья Советов").

Напомним, сборная России проведет в ноябре два матча квалификации чемпионата мира 2022 года. 11 ноября российская команда встретится с Кипром, а 14 ноября - с Хорватией.