У Байдена не обнаружили коронавирус

Тест на коронавирус COVID-19 президента США Джо Байдена показал отрицательный результат. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Президент США направляется в Глазго, где проходит 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

По словам Жан-Пьер, тест был проведен для соблюдения условий въезда в Великобританию и участия в конференции в Глазго.

Накануне у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки диагностировали COVID-19, в связи с чем она не поехала с Байденом в Европу.

Напомним, 1 ноября в Глазго стартует двухнедельная конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). В ней примут участие главы государств и правительств из более чем 120 стран.