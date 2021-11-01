"Вакцина" стала главным словом года - Оксфордский словарь

Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2021 года, им стала "вакцина".

"Вакцина" (vax) - наше слово 2021 года. Когда наши лексикографы начали изучать данные корпуса английского языка, быстро выяснилось, что "вакцина" (vax) - особо выдающееся слово," - говорится в сообщении британского словаря.

До 2021 года слово "вакцина" и его производные встречались довольно редко, отметили ученые. За год его популярность выросла более чем в 70 раз.

Напомним, в прошлом году Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово: самыми часто употребляемыми стали слова "коронавирус", "локдаун", "социальное дистанцирование" и прочие сопутствующие пандемии.