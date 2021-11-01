Стало известно, когда в Казахстане откроют платные дороги

Систему платных автомобильных дорог внедрят в Казахстане 15 ноября, сообщает "Казавтожол".

Уточняется, что платными станут участки следующих дорог: "Нур-Султан – Павлодар", "Шымкент – граница Узбекистана (на Ташкент)", "Щучинск – Кокшетау", "Шымкент – Тараз", "Капшагай – Талдыкорган", "Тараз – Кайнар" и "Шымкент – Кызылорда".

"Платность на участках планируется к внедрению с 15 ноября текущего года, при этом в тестовую эксплуатацию данные участки были сданы 1 октября 2021 года", – говорится в сообщении.

В операторе заявили, что на перечисленных участках будет работать такой же тариф, как и на уже действующих платных дорогах ("Нур-Султан – Щучинск", "Нур-Султан – Темиртау", "Алматы – Капшагай", а также "Алматы – Хоргос"). Цена проезда будет зависеть от вида автотранспорта и протяженности маршрута.

Помимо этого, в "Казавтожоле" заверили, что оплата проезда будет возможна при помощи интернет-банкинга, платежных терминалов и SMS-сообщений. Водители, живущие в населенных пунктах возле платной дороги, смогут приобрести годовой абонемент на свой легковой автомобиль.