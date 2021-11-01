Астраханская вобла может стать дефицитом

В Астраханской области фиксируется катастрофическое падение уловов воблы. В регионе могут ввести мораторий на промышленный лов воблы, чтобы сохранить популяцию.

"С начала 2000-х годов запасы воблы уменьшились более чем в два раза. Уловы рыбы за этот период снизились в шесть раз, а за весь период наблюдений - более чем в сто раз. Сформирована рабочая группа по подготовке предложений по сохранению популяции. Предлагались самые крайние меры - в том числе, мораторий на промышленный вылов воблы сроком не менее пяти лет", - говорится в сообщении Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ).

В пресс-релизе уточняется, что на фоне падения запасов воблы, а также неопределенности "с возможными объемами попусков воды в нерестовый период, ученые рекомендовали приоритетом предусмотреть пропуск максимально возможного количества производителей воблы на ее естественные нерестилища".

Отметим, в России воблу можно поймать только в Астраханской области, бренд "Астраханская вобла" является визитной карточкой региона.