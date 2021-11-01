Кондратьев сообщил, что не ставит целью закрыть курорты для туристов из-за коронавируса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о ситуации с туризмом в регионе на фоне роста заболеваемости коронавирусом, пишет "Интерфакс".

По словам главы региона, на Кубани развернуто 28 "ковидных" госпиталей, свободными остаются 20% коек. "Для жителей края этого вполне достаточно. Но с начала года наш край уже посетили 16 млн туристов. Мы не отправляем домой заболевших гостей Кубани, а лечим в наших ковидных госпиталях. Конечно, это огромная нагрузка на экономику и в целом всю систему здравоохранения", - поделился Кондратьев.

В связи с этим важно нарастить темпы вакцинации, добавил он.

"И моя задача - не запретить въезд на курорты, а не допустить вспышки заболевания. Для этого и ввели новые ограничительные меры. У каждого есть выбор: проигнорировать вакцинацию и сидеть дома, либо сделать прививку и отдыхать на курортах Краснодарского края", - уверен губернатор.

Кондратьев сообщил, что его коллеги предлагали закрыть регион, однако он предпочел ввести ограничения, так как "задача сегодня - не закрыться и не закрыть санаторно-курортную отрасль, которая является важной частью экономики края".

"Моя задача - не запретить въезд на курорты края, а ограничительными мерами лишь подтолкнуть людей к вакцинации. Тем более, что для этого созданы все условия: с 1 августа в каждом отеле есть комнаты, где можно привиться", - напомнил кубанский губернатор.