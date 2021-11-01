Талибы пообещали защитить строительство газопровода ТАПИ

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) будет способствовать строительству и защите газопровода ТАПИ. Об этом заявил министр обороны во временном правительстве талибов мулла Мухаммад Якуб.

"Я несу прямую ответственность за безопасность национального проекта ТАПИ. Мы без колебаний пойдем на любые жертвы для его реализации", - приводит его слова РИА Новости со ссылкой на The Express Tribune.

Реализация проекта строительства газопровода ТАПИ с участием Афганистана, Пакистана, Индии и Туркменистана ведется с 2015 года. Стоимость проекта составляет $10 млрд.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.