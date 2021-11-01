Альберт Туменов бросил вызов Хамзату Чимаеву

Российский боец смешанных единоброств Альберт Туменов заявил о готовности встретиться в октагоне с бойцом из Швеции Хамзатом Чимаевым.

"Под реальной угрозой для Чимаева я подразумеваю себя. Не умаляю заслуг Хамзата, он молодец, все правильно делает, показывает зрелище. Но считаю, что я боец другого уровня и об этом написал. Хочу драться с сильнейшими, потому и написал это. Чувствую, что я один из сильнейших. Уверен, что смогу пройти Чимаева", - сообщил спортсмен в интервью YouTube-каналу "Вестник ММА".

Однако Туменов высоко оценил работу шведского бойца в UFC.

"Кто бы что не говорил о соперниках, тот факт, что он побеждает в столь доминирующей манере, доказывает, насколько высок его уровень. Но я бы его проверил", — заключил он.