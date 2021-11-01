Минсельхоз сообщил об очередном росте цен на сахар

За минувшую неделю российские производители сахара повысили отпускные цены на 1,6%. По данным Минсельхоза, на предыдущей неделе цены выросли примерно настолько же.

Таким образом, в настоящее время производители подняли цены на сахар до 41,35 рубля за 1 кг.

С начала года сахар у производителей стал дороже на 6,7%, сообщает ведомство со ссылкой на данные собственной системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности. При этом до 1 июня 2021 года на рынке сахара между Минсельхозом, Минпромторгом, поставщиками и ритейлерами действовали ценовые соглашения, ограничивающие отпускные (не более 36 рублей за кг) и розничные цены (46 рублей за кг).