Песков: Москва и Вашингтон видят необходимость в продолжении контактов на высшем уровне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и США видят необходимость продолжения контактов на высшем уровне.

"Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии", - подчеркнул представитель Кремля.

Он также сообщил, что Россия надеется на продолжение контактов с США по кибербезопасности. "Мы говорили, что в продолжение духа Женевы уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности. Разумеется, эти контакты проводятся в закрытом режиме", - отметил Песков.

По его словам, публичность в данной сфере мешает достичь тех результатов, на которые рассчитывают в РФ и США. "Надеемся, что эти контакты будут продолжаться", - цитирует пресс-секретаря главы российского государства ТАСС.