Таиланд отменил карантин для вакцинированных туристов

Таиланд снова открыт для туристов, привитые от коронавируса иностранцы смогут приехать в страну без карантина, который ранее был обязателен.

"Это как увидеть очень тусклый луч света в конце туннеля - мы не могли работать в течение двух лет", - заявил BBC News туристический гид Чайягорн Буньяпак.

Таиланд закрыл границы из-за пандемии коронавируса полтора года назад.

С 1 ноября в страну могут попасть граждане более чем 60 стран, прошедшие полную вакцинацию от COVID-19.

При этом пока нет информации о том, какими вакцинами должны быть привиты туристы.

Ожидается, что в будущем году Таиланд посетят около 15 млн туристов, при этом до пандемии в страну ежегодно приезжали до 40 млн иностранцев.