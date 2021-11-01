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Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация в больницах для пациентов с коронавирусом в России по-прежнему непростая, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.  

по словам представителя Кремля, врачи демонстрируют геройство. "Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит", - сказал он.

Также Песков напомнил, что для врачей, работающих в красных зонах, есть система выплат и другой поддержки.  

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