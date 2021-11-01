Краснодар вошел в пятерку самых дорогих мегаполисов страны

Краснодар оказался на четвертой строчке в рейтинге самых дорогих мегаполисов России.

В ходе исследования были опрошены 16 городов-миллионников страны.

64 % жителей Москвы считают свой город дорогим. Далее расположились Уфа (60 %), Казань (58 %), Краснодар (57%) и Ростов-на-Дону (54%), сообщает AиФ со ссылкой на аналитиков популярного сервиса по поиску работы.

Краснодарцы отметили, что в городе высокие цены на жилье, стоимость продуктов питания и услуги ЖКХ. Также жители краевого центра считают цены в кафе и ресторанах завышенными.