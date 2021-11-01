Ноябрьские праздники в Москве будут аномально теплыми

О погоде в Москве и Подмосковье на ноябрьские праздники рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

В День народного единства - 4 ноября - аномально теплая и солнечная погода отступит под натиском циклона. "Погоду будет определять циклон, но мы попадем в промежуточный гребень, поэтому дожди на 4 число, местами и небольшие. Температурный фон у нас повысится, ночная температура будет порядка плюс 3-5 градусов, дневная температура останется на уровне плюс 7-9 градусов", - поделилась специалист.

В череде выходных самым неблагоприятным по погоде днем станет 5 ноября. "В ночь нас пересечет теплый атмосферный фронт, с ним мы ожидаем значимые, но теплые дожди, какие бывают в начале октября, потому что минимальная температура будет порядка плюс 7-9 градусов, днем - порядка плюс 12-14 градусов", - сообщила Позднякова.

В течение суток 6 ноября будут идти локальные небольшие дожди, ночью плюс 6-7, днем воздух прогреется в столичном регионе до 7-12 градусов. В воскресенье 7 ноября в Москве будет чуть менее дождливо, воздух прогреется до 6-10 градусов.

"В течение всей недели температура воздуха останется выше климатической нормы. 5 числа аномалия может достигать 6-7 градусов, это очень теплая для этого времени погода", - заключила метеоролог.