Стоимость Urals удвоилась

Средняя цена на российскую экспортную нефть Urals в октябре продемонстрировала рост в два раза, составив $81,49 за баррель.

Как уточняет пресс-служба Минфина РФ, в октябре 2020 года она стоила $40,53 за баррель.

Средняя стоимость Urals в январе - октябре 2021 года составила $67,51 за баррель, в январе - октябре 2020 года ее цена составляла $40,81 за баррель, напоминает динамику изменения стоимости нефти ТАСС.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, удвоение цены на Urals произошло в первую очередь из-за эффекта низкой базы. "Цены на нефть в аналогичный период прошлого года только-только вошли в процесс восстановления после значительного спада в апреле-мае 2020 года. Если же сравнить с ценами на Urals на 1 ноября 2019 года, то рост будет уже не столь значительный, на $15-16 за баррель", - указал он.

"В течение года мы наблюдали восстановление рынка, вызванное ростом спроса и достаточно умеренным сдерживанием объемов добычи, которое предпринимается странами ОПЕК+ для создания дополнительного окна возможностей для сбыта накопленных в 2020 году избыточных запасов нефти. Напомню, что по итогам первой половины 2020 года объем избыточных запасов составил примерно 1,5 млрд баррелей. Прежде, чем восстанавливать в полной мере добычу, то есть приводить ее в соответствие со спросом, требовалась распродажа этих избыточных запасов. Собственно, ОПЕК+ достаточно успешно с этим справляется", - сообщил Александр Фролов.

"Сейчас же на цены на нефть отчасти влияют и специфические ожидания от рынка, которые наличествуют на фоне мирового энергетического кризиса. Так, по прогнозу ОПЕК, в рамках одного из сценариев предусмотрена возможность резкого роста спроса на нефтепродукты в сфере энергогенерации, что должно привести к росту спроса на нефть. Соответствующие сигналы действительно видны, однако они носят довольно локальный характер и не оказывают пока что влияния в мировом масштабе. Швеция уже перезапустила мазутную электростанцию, Германия более активно использует четыре гигаватта мазутных мощностей, но в абсолютных величинах речь пока идет о небольших объемах. Поэтому воздействие на рынок со стороны этого фактора стоит назвать спекулятивным", - заключил экономист.