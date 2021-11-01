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Кремль оценил качество российских вакцин от коронавируса

Кремль оценил качество российских вакцин от коронавируса

Препарат "Спутник Лайт" может использоваться как для вакцинации от ковида, так и для ревакцинации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это две зарегистрированные и две применяемые у нас и во многих странах мира вакцины", - сказал он, отметив, что эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" выше, чем у многих зарубежных вакцин.

Согласно последним данным, коронавирусом в России заразились за сутки на 40 402 человека, общее число заболевших с начала пандемии составило 8 554 192 человека.

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