Кремль оценил качество российских вакцин от коронавируса

Препарат "Спутник Лайт" может использоваться как для вакцинации от ковида, так и для ревакцинации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это две зарегистрированные и две применяемые у нас и во многих странах мира вакцины", - сказал он, отметив, что эффективность "Спутника V" и "Спутника Лайт" выше, чем у многих зарубежных вакцин.

Согласно последним данным, коронавирусом в России заразились за сутки на 40 402 человека, общее число заболевших с начала пандемии составило 8 554 192 человека.