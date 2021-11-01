Собянин рассказал о госпитализации больных ковид в Москве

В Москве за неделю госпитализировали в тяжелом состоянии около 10 тыс человек с коронавирусом, рассказал в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве, к сожалению, ситуация остается непростой. За последнюю неделю только госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии. Динамика заболеваний несколько снизилась, но все равно ситуация остается сложной", - заявил он, посещая московский штаб общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

За минувшие сутки в Москве выявили 7 103 случая заражения коронавирусом.