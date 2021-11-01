Преподаватель школы погибла в аварии на севере Казахстана

Пассажирка иномарки погибла в Северо-Казахстанской области из-за гололеда, трое человек были госпитализированы.

Стало известно, что водитель автомобиля Audi, не справился с управлением. "В результате три пассажира с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, один из пассажиров скончался на месте", - приводит сообщение полиции Кызылжарского района Sputnik Казахстан.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое получили травмы в результате аварии в районе Столичного рынка в Нур-Султане.