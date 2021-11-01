В Телави произошла драка с участием 15 человек

В селе Караджала Телавского муниципалитета произошла драка с участием 15 человек. Об этом сообщили в МВД Грузии.

В результате инцидента пострадали несколько граждан. Досталось также сотрудникам полиции, пытавшимся разнять дерущихся. Они подверглись как словесным, так и физическим оскорблениям.

Трое пострадавших в настоящее время находятся в Телавской больнице. Все они – жители села Караджала. У двух из них врачи диагностировали внешние повреждения, еще у одного закрытая травма в области грудной клетки.

В настоящее время устанавливаются личности зачинщиков потасовки, передает "Грузия Online".

