Новые профессии приобрели более 2,8 тыс жителей Ставрополья

Участниками программ переобучения по нацпроекту "Демография" в Ставропольском крае стали более 2,8 тыс жителей региона с начала 2021 года, сообщила в понедельник министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова.

"Участие в различных программах обучения приняли 2 896 граждан, проживающих на территории Ставропольского края", - сообщила она.

Участниками программы могут безработные, люди, обратившиеся в учреждения занятости, жители края в возрасте от 50 лет, женщины с детьми-дошкольниками и молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, уточнила Мамонтова.