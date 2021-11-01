"Динамо" Тбилиси догоняет "Динамо" Батуми после победы над "Телави"

"Динамо" Тбилиси в XXXII туре Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу выиграло у "Телави" со счетом 4:0 и сократило отставание от лидирующего "Динамо" Батуми до одного очка.

"Красивейшим ударом со штрафного хозяев вывел вперед сербский полузащитник "Динамо" Милан Радин. Во втором тайме подопечные Кахи Цхададзе продолжили уверенно контролировать ход матча, но удвоить преимущество смогли лишь на 72 минуте", - передает ход матча Sputnik Грузия, также отмечая точный удар Левана Харабадзе, нанесенный из-за пределов штрафной площади.

На 90 минуте гол на свой счет записал лучший бомбардир чемпионата сербский нападающий Зоран Марушич, а в уже компенсированное арбитром время окончательный счет в матче установил Георгий Моисцрпапишвили.

После победы над "Телави" динамовцы Тбилиси максимально приблизились к "Динамо" Батуми.