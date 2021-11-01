В России выявили свыше 40,4 тыс  случаев коронавируса за сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 40,4 тыс случаев заболевания, умерли за сутки 1 155 пациентов.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 40 402 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 619 (9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 7 103, в Петербурге - 3 250, в Московской области - 2 866. В Крыму новых случаев 725 (максимум с начала пандемии), в Ставропольском крае - 453, в Краснодарском крае - 286, в Дагестане - 163, в Кабардино-Балкарии - 128, в Чечне - 117, в Северной Осетии - 102, в Карачаево-Черкесии - 86, в Ингушетии - 82, в Адыгее - 80.

Суточный прирост составил 0,47%, общее число инфицированных в России достигло 8 554 192 человек.

Выписаны за последние сутки 23 187 человек, за весь период - 7 381 726 человек.

Умерли за сутки 1 155 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 239 693 человека.