Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с новой версией ковид

Нет данных, что новый вариант коронавируса AY.4.2, подвид штамма "дельта" приводит к более тяжелому течению заболевания или устойчив против антител, заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Об этом он сообщил в ходе научно-практического конгресса "Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооруженных Силах РФ".

"Данные о том, что новый вирус вызывает более тяжелое течение заболевания, что он устойчив к действию антител, пока нет", - сказал он.

Согласно последним данным, коронавирусом в России заразились за сутки на 40 402 человека, общее число заболевших с начала пандемии составило 8 554 192 человека.