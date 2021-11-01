В Москве усилили контроль за ношением масок в транспорте

В Москве в нерабочие дни усилили контроль за соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

По его словам, ежедневно проверки проводят не менее 1,5 тыс контролеров.

"Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность каждого пассажира. Это касается ежедневной дезинфекции всей инфраструктуры транспортного комплекса и проверок наличия средств индивидуальной защиты. Сейчас число инфицированных коронавирусом растет, и мы призываем придерживаться простых мер безопасности в транспорте, чтобы защитить себя и окружающих", - поведал Султанов.

Он подчеркнул, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 все больше граждан начинают осознавать необходимость ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в транспорте.

"99% пассажиров заходят в метро в масках. Однако некоторые снимают или спускают маски во время поездки. Маска может защитить только в том случае, если правильно надета. На подбородке или спущенная с носа она становится бесполезна", - пояснил руководитель ГКУ "Организатор перевозок", добавив, что при неправильном ношении средств индивидуальной защиты контролер может выписать постановление о правонарушении.

Султанов напомнил, что штраф за отсутствие маски составляет 5 тыс рублей.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, коронавирус в Москве диагностировали у 1 817 391 человека. Справились с болезнью 1 593 747 жителей столицы, умерли - 31 342.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 246 млн, из них более 4,9 млн человек скончались.