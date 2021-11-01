"Аэрофлот" начнет летать в Дубай из девяти городов России

Компания "Аэрофлот" допущена к регулярным рейсам из девяти регионов России в Дубай (ОАЭ).

Согласно приказу Росавиации, перевозчик может открыть рейсы в Дубай из Екатеринбурга, Краснодара, Самары, Воронежа, Челябинска, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Из каждого города может осуществляться до двух рейсов в неделю.

Москву с Дубаем свяжут рейсы "Победы" с частотой до 14 раз в неделю.

Кроме того, авиакомпания "Россия" получила разрешение на увеличение числа рейсов на данных направлениях с 7 до 21.