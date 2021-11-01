Эрдоган отказался от посещения климатического саммита в Глазго

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании саммита G20 в Риме вернулся в Стамбул, он не станет лично принимать участие в климатическом саммите в Глазго из-за невозможности согласовать ряд протокольных вопросов своего пребывания в Шотландии с принимающей стороной.

В настоящее время в актуальном списке выступающих климатического форума турецкий лидер не упомянут, отмечает Anadolu.

Ранее панировалось, что что в Глазго турецкий лидер проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Однако эти переговоры состоялись в воскресенье в Риме.