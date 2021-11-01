Москва может отказаться от мигрантов на стройках

Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительства Андрей Бочкарев сообщил, что руководство столицы планирует отказаться от использования трудовых мигрантов при помощи решения кадрового вопроса на стройках.

"Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее", — приводит слова Бочкарева РБК.

В качестве примера он привел шведскую компанию, где на стройке за бетонирование отвечает один человек. Рабочий процесс там устроен так, чтобы минимизировать число строителей, но при этом кадры подготовлены гораздо лучше. Также, по его словам, на некоторых объектах уже установлены специальные "станции", которые наносят раствор на стену вместо людей.

Бочкарев также напомнил о проблеме в качестве образования в строительной отрасли. В настоящее время основной упор делается на инженерию, а методом стройки уделяется 10-15% учебного времени, в то время как в других странах дисциплины разделены.

"Одна дисциплина — это инженеры. А другая — construction management, где изучают организацию процессов. Заходишь на американскую стройку — рабочие все обвешаны инструментами. Потому что они получают свои деньги за производительность. Может показаться мелочью, но так один человек заменяет троих. Нам нужно создавать такие образовательные программы", —подчеркнул он.