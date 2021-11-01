РЖД запускают туристический маршрут "Зимняя сказка"

С 12 ноября из Москвы и Санкт-Петербурга можно будет попасть в Великий Устюг - РЖД представляют новый круговой туристический маршрут.

"Едем к Деду Морозу на туристическом поезде "Зимняя сказка" в выходные ноября и декабря из Москвы и из Санкт-Петербурга", - говорится в соцсетях компании.

Выезд из Москвы будет осуществляться в 17.05, туристы смогут провести день в Великом Устюге и день в Костроме. Возвращение в Москву в воскресенье в 23.40.

Похожий маршрут разработан для Санкт-Петербурга. Отправление в пятницу в 10.20, остановки - Великий Устюг и Вологда, возвращение в культурную столицу в понедельник в 07.46.

Стоимость билетов на "Зимнюю сказку" начинается от 3 262 рублей, в составе поезда вагоны СВ, купе и плацкарт. Также туристы смогут посетить в пути вагон-ресторан.