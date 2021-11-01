В России пройдут миротворческие учения ОДКБ

На следующей неделе в России стартуют миротворческие учения "Нерушимое братство - 2021" стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре учений.

Они пройдут на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища с 8 по 12 ноября.

В ходе учений группировка войск (Коллективных сил) ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и ведению миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

В пресс-центре учений поведали, что их главные задачи - совершенствование навыков органов управления Коллективных сил ОДКБ в организации действий войск и управлении ими. Также участники намерены повысить слаженность воинских частей и подразделений, которые входят в состав миротворческих сил ОДКБ.

В ходе практических действий миротворческие силы отработают действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, штурм здания, занятого "боевиками", а также освобождение "заложников" и оказание помощи пострадавшим.

В учениях примут участие воинские контингенты стран-членов организации, подразделений военной полиции, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.