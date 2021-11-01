В Грузии коронавирус нашли еще у 2 141 человека

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 2 141 человека.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, достигло в стране 721 388 человек.

За сутки вылечился 5 081 человек, с начала пандемии - 665 599. Умерли за сутки 44 пациента, за все время - 10 089.

Показатель инфицирования за сутки составил 10,77%, за последние 14 дней – 8,94%.

В карантине находятся 33 человека, в стационарах наблюдаются 6 575, в ковид-гостиницах остается 1 091 человек.