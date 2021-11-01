Байден назвал лучший способ возобновления СВПД

США и страны "евротройки" (Франция, Германия, Великобритания) считают дипломатию лучшим способом урегулирования ядерной проблемы Ирана и возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил американский лидер Джо Байден.

По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе переговоров главы правительства Великобритании Бориса Джонсона, и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макроном. "Мы собрались вместе, чтобы подтвердить нашу общую убежденность в том, что дипломатия является лучшим способом предотвратить получение Ираном ядерного оружия. И мы обсудили, как лучше всего побудить Иран возобновить серьезные, добросовестные переговоры", - приводит слова президента США ТАСС.