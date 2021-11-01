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Бурджанадзе призвала Запад поддержать оппозицию в Грузии

Бурджанадзе призвала Запад поддержать оппозицию в Грузии

Экс-спикер парламента Грузии и лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе заявила о том, что состоявшиеся в стране выборы были сфальсифицированы. В этой связи она попросила поддержки у  стран Запада.

В минувшую субботу в Грузии состоялся второй тур выборов, в ходе которых избирались мэры 20 крупных городов и муниципалитетов. Также в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.

"Я хочу обратиться к нашим европейским друзьям. Здесь есть посольства, и все на все смотрят. Хочу обратиться к ним и сказать: друзья, нам нужна ваша помощь сейчас", - сказала она.

"Мы вообще не хотим революции, но если произойдет революция, если мы сменим власть и придем к власти, то тогда они буду с нами разговаривать", - обозначила позицию Бурджанадзе, передает Sputnik Грузия.

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