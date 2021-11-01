На Кубани собака нашла пропавшую без вести женщину

Служебная собака помогла найти в Усть-Лабинске пропавшую без вести женщину, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Пожилая женщина обратилась в полицию с просьбой найти потерявшуюся 44-летнюю дочь, которая страдает психическим заболеванием.

Сотрудники провели опрос среди родственников, друзей и знакомых женщины. К поискам привлекли младшего инспектора-кинолога, старшего сержанта Сергей Дудкин со служебной собакой Тайра.

Овчарке удалось взять след и привести полицейских к пересечению улиц Ленина и Ободовского, где была найдена пропавшая. Женщина не смогла найти дорогу домой и ходила возле проезжей части. Сотрудники отвезли ее к матери, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.