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На Кубани собака нашла пропавшую без вести женщину

На Кубани собака нашла пропавшую без вести женщину

Служебная собака помогла найти в Усть-Лабинске пропавшую без вести женщину, сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю. 

Пожилая женщина обратилась в полицию с просьбой найти потерявшуюся 44-летнюю дочь, которая страдает психическим заболеванием.  

Сотрудники провели опрос среди родственников, друзей и знакомых женщины. К поискам привлекли младшего инспектора-кинолога, старшего сержанта Сергей Дудкин со служебной собакой Тайра. 

Овчарке удалось взять след и привести полицейских к пересечению улиц Ленина и Ободовского, где была найдена пропавшая. Женщина не смогла найти дорогу домой и ходила возле проезжей части. Сотрудники отвезли ее к матери, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. 

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