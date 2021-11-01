В Крыму 30-й раз подряд выявили рекордную заболеваемость COVID-19

В Крыму снова побит рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Это 30-й рекорд подряд.

"За 31 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 725 случаев новой коронавирусной инфекции", - информирует региональный минздрав.

Это новый максимум с начала пандемии, рекорды заболеваемости обновляются в Крыму каждый день, начиная со 2 октября.

Общее число инфицированных в регионе составляет 97 тыс человек, скончались более 3 тыс пациентов с коронавирусом.