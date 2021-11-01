Трое жителей Ставрополья трое украли 700 кг металла

В Ставропольском крае трое местных жителей проникли на территорию частного дома в Шпаковском округе и похитили более 700 кг металла. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В ведомстве отметили, что злоумышленники погрузили в багажник автомобиля металл, а затем скрылись с места преступления, однако в момент перевозки похищенного их остановили сотрудники правоохранительных органов.

Мужчины признались, что хотели сдать имущество в пункт приема металлолома.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд. Похищенный металл вернули владельцу, передает "Победа26".