Осетр из Красной книги продавался по "серой" схеме в Москве

Суд в Москве отправил под домашний арест мужчину, который подозревается в незаконной торговле краснокнижным осетром, сообщила глава пресс-службы столичного ГСУ СК Юлия Иванова. По ее словам, в ходе обысков у задержанного было найдено более тонны контрафактной рыбы.

"По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, который арендовал складское помещение, перерабатывал и хранил вышеуказанную продукцию", - сказала она, отметив, что в ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отметила собеседница ТАСС. Иванова также отметила, что в настоящее время устанавливаются сообщники задержанного. По факту возбуждено уголовное дело.

Впоследствии официальный представитель МВД РФ Ирина Волк добавила, что задержанным была организована незаконная схема продажи.