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Мошенница из Дагестана похитила деньги у 30 человек

Мошенница из Дагестана похитила деньги у 30 человек

В Хасавюрте задержали 22-летнюю женщину, которую подозревают в хищении денежных средств у 30 граждан, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Ранее аферистка открыла магазин по продаже женской одежды в Instagram. С 15 марта по 16 сентября текущего года она брала деньги у клиентов, а потом переставала выходить с ними на связь.

Отмечается, что жертвами мошенницы стали не менее 30 человек.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 ("Мошенничество").

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