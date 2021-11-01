Южная Корея намерена открыться для трудовых мигрантов из Узбекистана

Представители Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана и Службы развития человеческих ресурсов Южной Кореи провели переговоры, по итогам которых сообщили о возможности скорого возобновления трудовой миграции между двумя странами, пишет Podrobno.uz.

Отмечается, что эта тема стала главной на встрече делегаций. В Узбекистане постепенно снижается заболеваемость коронавирусом, кроме того наблюдаются высокие темпы вакцинации, что позволяет говорить о постепенном возобновлении трудовой миграции.

Представители корейской стороны уточнили, что в первую очередь, границы будут открывать для тех узбекистанцев, кто уже работал на предприятиях в Южной Корее в течение 4 лет и 10 месяцев, а также полностью вакцинированных.

В Южной Корее мигранты должны будут строго соблюдать карантинные правила.