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Лавров сообщил о попытках НАТО научить Россию жить

Лавров сообщил о попытках НАТО научить Россию жить

На заседаниях Совета Россия-НАТО альянс хотел научить Москву жить, констатировал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью.

"НАТО, когда еще были заседания совета Россия–НАТО с нашими представителями, хотела только научить нас жить, каждый раз прося провести Совет для обсуждения Украины", - сказал он, отметив, что интерес американской стороны заключался в усилении давления на Россию.

В этой связи Лавров подчеркнул, что "вопрос закрыт", а НАТО при необходимости может обращаться к послу РФ в Бельгии, передает ТАСС со ссылкой на Corriere della Sera.

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